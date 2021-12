Cena con un positivo Omicron: 150 contagiati a Oslo

A Oslo 150 persone sono risultate positive alla variante Omicron del Coronavirus in seguito a una cena aziendale in un ristorante. Secondo Eurosurveillance , che ha pubblicato per primo la notizia, è successo tutto il 26 novembre: 117 invitati sono arrivati al locale, di circa 150 metri quadrati, verso le sei e sono rimasti dentro fino alle 22.30 circa per una cena aziendale. Poco dopo lo stesso ristorante ha aperto le porte a un secondo turno di clienti. I vaccinati con due dosi erano 107, la maggior parte dei presenti, nessuno con la terza. Avevano tutti tra i 30 e i 50 anni. Omicron era ancora una variante poco conosciuta, dato che la sua presenza era stata individuata solo in Sudafrica. Proprio da qui però era tornato uno degli inviatati alla cena, due giorni prima.

Secondo quanto ricostruito a posteriori la variante ha infettato 81 persone. Di queste due non sono vaccinate e solo una è asintomatica. Fra i clienti entrati in sala per il secondo turno, tra le 10 e 30 e le 3 di notte, altri 70 sono rimasti contagiati, 53 con la variante Omicron. Non è chiaro quanti fossero i presenti nel locale quella sera, perché non tutti gli ospiti sono stati rintracciati o individuati. La persona proveniente dal Sudafrica ha accusato i primi sintomi dopo due giorni. La maggior parte degli invitati – 37 persone – ha cominciato invece a sentirsi male 3 giorni dopo.

