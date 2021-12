FONTE NUOVA – Aggrediti da pastori tedeschi, due bambini finiscono all’ospedale

Due bambini sono finiti all’ospedale in seguito all’aggressione di due cani di razza pastore tedesco. È successo oggi pomeriggio intorno alle ore 16 in via Verga a Tor Lupara. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Fonte Nuova e i carabinieri della stazione di Mentana per le verifiche del caso e per coordinare i soccorsi.

Stando a una prima ricostruzione i due bambini di10 e 11 anni, per cause ancora in fase di accertamento, stavano portando a spasso il loro cagnolino quando sono stati aggrediti dai due cani che erano in strada. Uno dei due ha riportato profonde ferite alle gambe.

Sul posto è atterrata l’eliambulanza, ma poi sono stati portati via in ospedale con l’ambulanza.

Una volta sciolta la prognosi, le forze dell’ordine e i veterinari della Asl eseguiranno degli accertamenti sui cani e a seconda dell’esito si valuterà se porli sotto sequestro e ricoverali in una struttura.

+++Articolo in aggiornamento +++