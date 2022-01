Obbligo di vaccinazione per coloro che hanno superato i cinquanta

Doveva essere approvato ed è stato fatto. Si introduce l’obbligo vaccinale per legge. Saranno anche definiti gli indennizzi per eventuali effetti indesiderati. Era questo in definitiva il problema per cui non era stato introdotto l’obbligo vaccinale e per lo stesso motivo si è indugiato fino al limite, quello dell’approvazione finale del dovere di ciascun cittadino di adottare questa profilassi per motivi di tutela sociale dal virus pandemico. Si prevede un periodo transitorio per rientrare nella norma, per tutti coloro che volevano pensarci o che rifiutavano il sistema di profilassi. Le sanzioni prendono il modello dell’ Austria: multe da 600 a 3.600 euro per i trasgressori all’obbligo.

L’obbligo vale fino al 15 giugno. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute”, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Quindi, insieme all’obbligo, si dà maggiore valenza al cosiddetto super green pass: obbligatorio per ogni tipo di attività. I maggiorenni non vaccinati dovranno pagare una multa che sarà devoluta al sistema sanitario nazionale. Il margine di agibilità sarà la possibilità di recarsi in farmacia, in ospedale e fare la spesa per alimentarsi.

Quindi per entrare nel luogo di lavoro si dovrà esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid, pena non riscossione dello stipendio pur avendo diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se sarà considerato “assente ingiustificato”.

Il vaccino è considerato così ufficialmente come l’unica vera forma di prevenzione e contenimento al diffondersi del contagio. Previene la malattia all’ 82,7% entro i 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale e scende da 71,7% tra i 91 e 120 giorni a 57,5% oltre i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale.