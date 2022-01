Contro la burocrazia ci vogliono gli esperti

Per il piano territoriale di assistenza tecnica della Regione Lazio, finanziato con 24 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono entrati in azione i 76 esperti, identificati alla fine dell’anno con relativi bandi, proprio per gestire i progetti del Pnrr, in particolare snellendo le procedure burocratiche e in tal modo aumentando la capacità attrattiva della regione a proposito di investimenti. Si tratta di professionisti con specifiche competenze multidisciplinari, che vanno dalla salvaguardia e dalla valutazione ambientale, alla digitalizzazione, all’economia del riciclo e dei rifiuti, all’utilizzo delle energie rinnovabili, alla gestione degli appalti per mettere in campo gli interventi del Pnrr. Per il quale, è previsto un pool di mille esperti a livello nazionale per aiutare le amministrazioni locali, provinciali, regionali nell’affrontare procedure complesse (come ad esempio le valutazioni ambientali, infrastrutture, urbanistica, edilizia, paesaggio, ecc.) e velocizzarle, dando consigli anche sulla presentazione più corretta per i progetti e partecipare ai bandi dei diversi ministeri che via via saranno emanati per raggiungere gli obiettivi del Pnrr. Gli esperti avranno anche un supporto importante per il recupero delle pratiche arretrate per incrementare l’efficienza. Insomma, a questi professionisti, come i 76 del Lazio (geologi, architetti, ingeneri, ma anche chimici, contabili, statistici), non mancherà certo il lavoro.

