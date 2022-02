GUIDONIA – Manca la corrente, domani scuola chiusa

Scuola chiusa per interruzione dell’energia elettrica all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Villanova.

Lo ha disposto oggi, giovedì 10 febbraio, il sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet con l’ordinanza numero 46 a seguito dei lavori annunciati da Enel e della sospensione del servizio a partire dalle ore 9 nella zona in cui è ubicato l’edificio.

Domani, venerdì 11 febbraio, nel plesso di via Colle Mitriano a La Botte non si terranno le lezioni a causa della rigidità delle temperature, nonché per l’impossibilità di utilizzare tutte le apparecchiature elettriche.