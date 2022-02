Licenza – Aquila Chrysaetos oggi Al MusAq

Aquila Chrysaetos, esplorazioni scientifiche e Incursioni naturalistiche. Al MusAq – il Museo dell’aquila reale di Licenza – l’evoluzione ed il mondo naturale si mettono ancora una volta in gioco in occasione del Darwin Day 2022 – oggi sabato 12 febbraio – con un evento che celebra i valori della ricerca e del pensiero razionale. Un incontro con naturalisti, simulazioni, giochi e interazioni a tema in cui allestimenti e postazioni interattive avvicinano i visitatori al mondo naturale e culturale del grande rapace.

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA, ESCURSIONI E LABORATORI DI ROBOTOCA

Ma non è tutto. Ci sarà spazio anche per una installazione fotografica “La natura si fa immagine/La natura immaginata”, inaugurata oggi si chiuderà il 3 marzo. Fotografia di viaggio di Diego Montero, archeologo viaggiatore.

Gli altri appuntamenti della giornata “Naturalisti in visita”, dalle 11.30 alle 15.30 a cura di Marta Visentin.

Alle 15.50 laboratorio di robotica. Ed ancora giochi e interazioni a tema, a cura di Alessandra Cecca, dalle 11.30 alle 15.30 per bambini dai 5 e gli 8 anni su prenotazione infolicenzamusei@gmail.com