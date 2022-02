GUIDONIA – Assalto in profumeria, razziato l’incasso

Rapina a mano armata ai danni della profumeria “Ferrari e Maurizi”, nota catena dell’hinterland tiburtino. Ieri sera, sabato 12 febbraio, un bandito solitario armato di coltello ha portato via parte dell’incasso della giornata.

Il fatto è accaduto verso le 19,20 nella sede di Corso Italia 34, nel centro abitato di Villalba di Guidonia.

L’uomo, col volto travisato da mascherina anti-Covid e cappello, si è presentato al bancone e mostrando l’arma ha minacciato le due commesse di consegnare i soldi, circa 200 euro, custoditi in cassa.

La rapina è durata poco più di un minuto, il tempo per arraffare i contanti e dileguarsi lungo il corso.

Il malvivente era italiano.