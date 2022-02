Alla biblioteca di Ciciliano a colloquio col Premio Strega

Nella biblioteca comunale di Ciciliano continua il ciclo letterario “Il colore dell’inverno è nella fantasia”.

Oggi, domenica 13 febbraio, alle 17,30, presentazione del libro “Sempre tornare” di Daniele Mencarelli, autore romano, vincitore del premio Strega giovani 2020 con “Tutto chiede salvezza”.

La sua ultima opera è la storia di un viaggio, quello di Daniele, che nel 1991 fa il primo con i suoi amici, dai quali poi si distacca, imparando l’arte complessa e imprevedibile dell’incontro. Dialogherà con l’autore Maurizio Sarrocco.

Chiude il primo ciclo del 2022 la presentazione di un altro libro fissata per il 20 febbraio. Si tratta di “Cronache dal mondo dell’arte” di Antonio Capitano (in foto), scrittore e studioso di Guidonia, nominato lo scorso anno Ambasciatore della Lettura. Capitano qui traccia brevi storie che svelano fatti, aneddoti, circostanze della vita di artisti come Piero della Francesca, Masaccio, Leonardo, Botticelli, Caravaggio, Filippo Lippi, Benozzo Gozzoli, Antonello da Messina, Simone Martini, Raffaello, nel momento del massimo splendore artistico, tra tardo Medioevo e pieno Rinascimento.

Per info e prenotazioni 338.9110301 o 349.6739322

