GUIDONIA – Picchiò l’anziana e il complice la scippò, condannato

In due entrarono nel giardino di casa della vittima, uno le strappò la catenina dal collo e l’altro le rifilò un pugno sul volto. Accadde il 4 novembre 2015 a Villanova di Guidonia.

Per questo ieri, mercoledì 9 marzo, il Tribunale di Tivoli ha condannato per lesioni personali Andrea C., 28enne di Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli.

Il collegio presieduto da Nicola Di Grazia lo ha riconosciuto colpevole dell’aggressione ai danni di una settantenne di Villanova di Guidonia, ma lo ha assolto per non aver commesso il fatto dall’accusa di rapina, commessa invece da un suo coetaneo processato in un separato giudizio.

Secondo la ricostruzione della Procura di Tivoli i due ragazzi – all’epoca 19enni – seguirono la vittima fin nel cortile della sua abitazione, la picchiarono e derubarono, dopodiché nella fuga danneggiarono gli specchietti di alcune automobili in sosta lungo la strada.

La donna rapinata fu accompagnata al pronto soccorso di Tivoli, dove le fu diagnosticato un trauma contusivo facciale giudicato guaribile in dieci giorni.