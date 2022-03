Guidonia – Scomparso Corneliu, l’appello della famiglia

Si sono perse le tracce a Guidonia di Corneliu Romica Roman, un 57 anni romeno residente al Bivio di Guidonia. Non rientra a casa dal 4 marzo. E’ uscito molto presto, mentre la moglie e la figlia ancora dormivano. Alto 1,76, più di 70 chili, al momento indossava una giacca nera imbottita, pantaloni marroni, un cappellino, un piccolo borsellino, col portafogli e i documenti. “Il documento rumeno è in casa e da quel giorno il suo cellulare è irrangiugibile”, si dispera la moglie. L’uomo, in questo periodo non stava lavorando e aveva fatto degli accertamenti per un problema all’anca risolto. “Non abbiamo avuto liti, anche la serata precedente alla scomparsa è stata molto tranquilla. Lui ha seguito in tv la guerra in Ucraina, io visto un film su Netflix. Ha cenato, era sereno. Sono disperata, aiutatemi”. L’uomo non ha un’auto e vive con la famiglia vive a Guidonia dal 2006. Della scomparsa ono stati informati anche i carabinieri.

Per eventuali segnalazioni chiamare il 345.9801532

Condividi l'articolo: