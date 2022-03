GUIDONIA – Furti nei negozi, razzia al casalinghi cinese

Continua l’ondata di furti notturni a Guidonia Montecelio. Oramai da oltre un mese Tiburno.Tv registra un vero e proprio bollettino di guerra ai danni delle attività commerciali letteralmente in balìa di ladri solitari e di bande che imperversano in tutti i nove quartieri.

Stavolta è toccato al negozio di casalinghi e articoli da regalo cinese “Ren Hua” di Via Leopardi 48, la strada centrale di Setteville di Guidonia, in pieno centro abitato. L’assalto è stato messo a segno intorno all’una e 20 di ieri, mercoledì 9 marzo, con la solita tecnica: i ladri hanno forzato la serranda, sono penetrati all’interno e portato via il fondo cassa.

Pare che un residente abbia avvertito i rumori, si sia affacciato alla finestra notando due individui dileguarsi nel buio. L’uomo ha inoltre allertato la Polizia, ma quando la volante è intervenuta dei malviventi non c’era più nemmeno l’ombra.

Sempre all’alba di ieri un’altra attività commerciale era stata depredata. Si tratta de “Il Punto”, storica bottega di alimentari e tabaccheria in via Milano, nella frazione di Villalba di Guidonia. Verso le 3,45 del mattino le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso cinque uomini incappucciati utilizzare un’auto ariete per scassinare la serranda e la vetrata d’ingresso razziando decine di pacchi di Gratta e Vinci (Guarda il VIDEO).

Per penetrare all’interno i banditi hanno prima tentato di scassinare la saracinesca con un piede di porco, ma non riuscendo nell’intento hanno utilizzato una Fiat Panda blu risultata rubata a Roma a bordo della quale si sono dileguati subito dopo il furto. La vettura è stata lanciata in retromarcia contro la serranda per almeno 5 volte e nel giro di pochi secondi i ladri hanno fatto man bassa di tagliandi della Lotteria istantanea.