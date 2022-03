Bus con 50 ucraini si ribalta, morta una donna

Scappavano dalla guerra e sono rimasti coinvolti in un gravissimo incidente stradale in Italia. Un autobus con a bordo dei cittadini ucraini si è ribaltato, forse per un colpo di sonno del conducente – intorno alle 6.30 – sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona all’altezza del chilometro 101.

Nell’incidente è morta una donna rimasta incastrata sotto il mezzo uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli mentre – a quanto si è appreso – sono rimasti illesi altri 21 viaggiatori per i quali non si è reso necessario l’intervento di soccorsi sanitari.

Il pullman era diretto a Pescara. Sul posto i vigili del fuoco. I profughi erano diretti a Pescara.

