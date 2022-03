GUIDONIA – Assalto in farmacia, le immagini dei ladri in azione – VIDEO

Vedete questa Lancia Delta bianca? E’ in sosta su viale Roma, la strada centrale di Guidonia, alle 22,38 di sabato sera. A 100 metri dalla stazione ferroviaria. Insomma, un luogo di continuo transito. L’auto è ferma davanti alla farmacia Scavolini, ma gli occupanti non cercano medicine. Cercano i soldi del fondo cassa. Sono loro gli autori dell’ultimo assalto in ordine di tempo ad una attività commerciale, ripresi all’opera da una telecamera di videosorveglianza. Scendono dalla Lancia ferma al centro della carreggiata, uno si avvicina alla farmacia, due estraggono dal cofano i piedi di porco lasciando lo sportellone aperto, il quarto resta al volante pronto per la fuga. Sprezzanti del pericolo e incuranti che possa sopraggiungere una pattuglia delle forze dell’ordine.

Iniziano a scassinare la saracinesca, ma transita una prima auto di colore rosso diretta verso l’aeroporto. I ladri non si scompongono neppure al passaggio di una seconda vettura bianca diretta verso la Tiburtina costretta a sorpassare la Lancia. Continuano nonostante una terza auto scura, ma quando il traffico si fa più intenso si arrendono ma ritornano all’auto con tutta tranquillità. Ripongono i ferri del mestiere nel portabagagli, risalgono a bordo e ripartono. Una scena emblematica che si conclude nel migliore dei modi, si fa per dire. La Lancia imbocca contromano la rotatoria della stazione.