GUIDONIA – Rincari A24, Bertucci: “Con Masini sindaco in prima linea per i nostri pendolari”

Da Adalberto Bertucci, candidato al Consiglio comunale di Guidonia Montecelio nelle liste di Fratelli d’Italia, riceviamo e pubblichiamo:

“Siamo e saremo a fianco dei sindaci e degli amministratori locali per la battaglia contro i rincari della A24 e della A25: e una volta al governo di Guidonia, lo saremo sempre di più”.

E’ una lotta che non può non riguardare anche la Città dell’Aria e tutti i suoi cittadini, che giornalmente vanno e vengono da Roma utilizzando la A24 e il suo “tronchetto”, una lotta che Adalberto Bertucci e Fratelli d’Italia Guidonia Montecelio fanno propria, mettendosi al fianco di tutti gli amministratori coinvolti e di Marco Marsilio, governatore della Regione Abruzzo, senza dimenticare il grande lavoro che in merito sta portando avanti ormai da anni Marco Silvestroni, capogruppo Fdi nella Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati.

“Auspico che da consigliere, e con l’amministrazione guidoniana di nuovo colorata di centrodestra, la nostra città sappia coinvolgere e coinvolgersi in questa lotta ormai annosa, che non sta facendo altro che apportare anche ai nostri cittadini disagi e problemi, oltre che un notevole dispendio economico. E’ ora – chiude Bertucci – che questi rincari vengano bloccati, e che finalmente si arrivi ad una trattativa in merito: invece che aumentare il pedaggio, chiediamo a Strada dei Parchi di aumentare la sicurezza”.