TIVOLI – Carburante alle stelle, sospesa la gara per lo scuolabus

Aumenta il prezzo del carburante e il Comune di Tivoli sospende in via cautelativa e temporanea la gara per il servizio scuolabus per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Lo ha stabilito venerdì primo aprile il dirigente alla Pubblica Istruzione Maria Teresa Desideri.

Lo stop arriva a una settimana dal termine di scadenza per presentare le offerte fissato alle ore 12 del 7 aprile, a seguito della nota inviata dalla Centrale unica di Committenza della IX Comunità Montana del Lazio che gestisce la gara d’appalto di tre anni più due con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutto è iniziato con un esposto all’Anac presentato da una ditta partecipante che ha eccepito la non remuneratività degli importi posti a base di gara, per il costo del personale e in ragione dei significativi aumenti intercorsi nell’ultimo mese sul costo del carburante.

All’esposto della prima ditta sono seguite le richieste di ritiro in autotutela, per le medesime ragioni, pervenute al Comune da parte di ulteriori due aspiranti partecipanti alla gara.

Per questo verrà sottoposto a nuova istruttoria il calcolo dei costi del servizio anche alla luce del futuro prezzo dei carburanti.