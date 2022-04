GUIDONIA – Elezioni, Giovanna Ammaturo non si ricandida

Da Giovanna Ammaturo, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“E’ stata una esperienza bellissima, ma per una serie di ragioni personali non posso ricandidarmi. Metterò a disposizione le mie competenze, le mie relazioni a sostegno di Fratelli d’Italia e sarò al fianco di Adalberto Bertucci alle imminenti elezioni”.

“Sono serena di aver fatto il possibile ed oltre per il bene comune e per l’azione politica di Fratelli d’Italia condotta contro l’incapacità, l’immobilismo e il tornaconto personale di una alleanza che sta in piedi solo per gestire il potere. Primo consigliere a denunciare il sindaco della seconda città d’Italia non capoluogo di provincia nei tribunali ordinari e amministrativi, a sostenere da sola il ricordo del generale Guidoni, a fare una opposizione costruttiva verso chi guardando il programma di cinque anni or sono ha tradito i cittadini e fatto perdere tempo prezioso.

Sono rimaste ancora senza risposta oltre 150 tra mozioni e interrogazioni alla faccia della democrazia sbandierata dai tristi personaggi al potere. Ci sono crediti evasi per oltre 61 milioni di euro e il sindaco e sodali indicano sempre gli “Altri “come responsabili. 480 comunicati stampa 390 tra interrogazioni e mozioni una sezione sempre aperta e l’ascolto dei cittadini diuturno sono la sintesi della attività politica.

Sono fiera di quello che abbiamo realizzato come FdI contribuendo a far emergere la coerenza e la forza di questa parte politica grazie all’unico Presidente donna, Giorgia Meloni, per merito, in Italia e non solo. C’è bisogno di un riscatto dopo anni di oppressioni, manifesta incapacità e tanta tristezza politica / sociale”.

“Il candidato sindaco Alfonso Masini avrà il mio completo supporto, così come il mio impegno e la mia lealtà saranno sempre per Fratelli d’Italia verso cui rivolgo con affetto gli auspici più radiosi. Sarò al fianco di Adalberto Bertucci nella campagna elettorale.

Con lui, partendo dalla nostra Guidonia Montecelio, possiamo immaginare un percorso che guardi anche ai prossimi appuntamenti elettorali, oltre la nostra Città, ma sempre pensando al benessere dei cittadini garantendo sicurezza e prosperità riportando Guidonia Montecelio e l’Italia a modello da emulare”.