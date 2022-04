FONTE NUOVA – Getta i rifiuti in strada, beccato lo “zozzone”

Nella giornata di ieri gli Ispettori Ambientali AISA di Fonte Nuova Coordinati da Gianni Cannata, in servizio di vigilanza anti discariche abusive, hanno beccato un deturpatore ambientale che ha pensato bene di abbandonare un sacchetto contenente rifiuti sulla pubblica via.

Ma distrattamente ha lasciato all’interno documentazione che fa risalire al trasgressore stesso. Il tutto verbalizzato sarà consegnato al Comando di Polizia Locale per i successivi atti amministrativi.

Questo è il risultato che il territorio comunale in ambito ambientale e non solo è ben controllato dichiara il delegato del Sindaco al controllo del territorio Antonio Lotierzo, dopo le foto trappole e l’Istituzione degli Ispettori Ambientali i risultati stanno arrivando e si continuerà su questa strada, a breve pubblicheremo le modalità per partecipare al corso per diventare Ispettori Ambientali volontari al Comune di Fonte Nuova conclude Lotierzo.

Condividi l'articolo: