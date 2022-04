GUIDONIA – Elezioni, Mario Lomuscio corre in ticket con Giusy Nuccio

Da Mario Lomuscio, Consigliere comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio e candidato alle elezioni del 12 giugno, riceviamo e pubblichiamo:

“Il prossimo 12 giugno si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative della nostra Città, in cui tutti noi saremo chiamati a dare un contributo fondamentale per la scelta del nuovo Sindaco di Guidonia Montecelio e per l’elezione del nuovo Consiglio Comunale. Guidonia Montecelio è la Città in cui sono nato, il luogo dove ho deciso di vivere e far crescere i figli.

E’ sempre stato questo il punto di partenza ed uno dei principali motivi, forse il più forte, che mi ha spinto a partecipare alla vita politica della Città: il mio impegno politico e sociale verso la cura e lo sviluppo del territorio è un principio fortissimo, che mi ha sempre spinto ad essere in prima linea per rendere la città un luogo migliore. In questi cinque anni di mandato, svolti dapprima come Vicepresidente del Consiglio Comunale e successivamente come Capogruppo del Partito Democratico, ho dedicato il mio impegno in Consiglio Comunale con costanza e tenacia, anche nei momenti più complicati e difficili, per porre all’attenzione dell’Amministrazione l’esigenza di intervenire, con urgenza, concretezza e progettualità, su alcuni temi che hanno profondi impatti sulla Città e sulla vita dei cittadini di Guidonia Montecelio.

La sicurezza, per esempio, in cui ho proposto – e sono state attivate – alcune prime concrete misure per la sicurezza delle persone, la vigilanza dei quartieri, la tutela urbana;

il lavoro e la valorizzazione delle tante e variegate attività produttive del Comune;

la tutela ambientale del nostro territorio che va affrontata con razionalità e lungimiranza e senza ideologismi sterili;

il decoro urbano, perché i cittadini si meritano una Città dignitosa, pulita, con servizi funzionanti e accessibili, in cui tutti, dai bambini agli anziani, possano vivere agevolmente la vita quotidiana.

Un punto fondamentale è per me anche l’impegno a restituire ai cittadini di Guidonia Montecelio la dignità sociale, che molti hanno purtroppo perso in questi ultimi anni segnati dalla pandemia e dalla crisi economica, che ha fortemente colpito i servizi e le reti assistenziali.

I poveri e le condizioni di disagio purtroppo aumentano, in tutti i quartieri del Comune, ed è necessario fare il possibile per mettere in atto strumenti e misure che aiutino le persone a non affogare sotto il peso del disagio economico, e a condurre una vita dignitosa e potendo cogliere ogni utile opportunità di miglioramento della propria condizione.

Il lavoro da fare è ancora tanto, e per tutti questi motivi ho deciso di ricandidarmi al Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio, per proseguire il duro lavoro fatto in questo periodo e continuare ad essere in prima linea per migliorare il nostro Comune e rendere soprattutto migliore la vita quotidiana di tutti i cittadini della nostra Città.

E’ un lavoro di cui vado fiero, ed è un lavoro duro, che non può essere portato avanti con serietà e credibilità se non attraverso un lavoro di squadra. La Città si cambia se il “noi” prevale sull’”io”, se la squadra, fatta di valori, principi, competenze e persone unite dall’appartenenza territoriale, prevale sull’iniziativa individuale fine a se stessa. E’ una cosa in cui credo molto.

Per tutto ciò, in questo nuovo percorso, sono contento di avere con me un gruppo ampio di cittadini, amici e nuove persone incontrate in questi anni, con cui condividiamo un obiettivo comune: fare il possibile per rendere Guidonia Montecelio migliore, più bella, più vivibile, più sostenibile, al centro degli eventi. Sono però fiero di poter dire che in questo nuovo percorso, in questa grande squadra, è importante anche la presenza e le competenze di Giusy (Giuseppina) Nuccio, medico chirurgo che da oltre venti anni offre un grande servizio per la nostra comunità, e candidata anch’essa al Consiglio Comunale per il Partito Democratico: correremo insieme in questo viaggio elettorale, uniti e con la medesima ambizione, convinzione e soprattutto con la stessa volontà di cambiamento, per portare a Palazzo Matteotti competenza, territorialità ed esperienza, attenzione alle esigenze dei cittadini, idee e proposte nuove per la Città.

Alla luce di questi valori e principi fondanti, sono orgoglioso di sostenere con enorme soddisfazione la candidatura di Alberto Cuccuru, a Sindaco di Guidonia Montecelio. Alberto sarà il Sindaco più adatto a guidare la nostra Città, rappresentando per le sue caratteristiche la sintesi perfetta di ciò Guidonia Montecelio ha bisogno: competenza, onestà, valori e principi sani, una lunga e riconosciuta storia di impegno civico e sociale che sono le fondamenta su cui ricostruire il nostro territorio. Soprattutto, rappresenta un modo gentile ma decisionista, con la qualità di osservare con attenzione e tenere conto di tutti i diversi punti di vista dei cittadini e delle loro esigenze.

Il viaggio inizia e sarà lungo, e mi auguro di poterlo compiere insieme a tanti altri cittadini e amici che vorranno unirsi in questa grande squadra per sostenere l’elezione di Alberto Cuccuru a Sindaco di Guidonia Montecelio, nonché il nostro percorso, mio e di Giusy Nuccio, verso il Consiglio Comunale”.