Fonte Nuova – Parco giochi di via Val d’Aosta, le panchine sommerse dall’erba

L’erba rigogliosa ha inghiottito le panchine, mente i tavoli di legno dell’area pic nic sono ormai malmessi e con i chiodi in vista. Sarà l’aria della campagna elettorale in corso ma a Fonte Nuova le mamme hanno deciso di far sentire la loro voce.

“Questo è il parco giochi di via Val d’Aosta a Santa Lucia di Fonte Nuova”, fanno sapere, “Qui non viene fatta la manutenzione del verde pubblico, l’erba è alta e il parco è diventato covo di animali. I bambini hanno diritto di giocare in un parco giochi decoroso e pulito“.

A segnalare la situazione un gruppo di mamme e papà, tra cui Donatella Crognale e Simone Boccolini (candidati consiglieri alle prossime elezioni amministrative ndr).

“E’ vero che il parco è in attesa dell’assegnazione di un appalto per la gestione e cura”, specifica Donatella Crognale, “però nel frattempo deve essere comunque mantenuto. I bambini hanno diritto di giocare in un parco pubblico pulito e non dove le panchine sono sommerse dall’erba. Ci sono anche i tavoli con relative panche di legno rotti e con chiodi arrugginiti scoperti: sono pericolosi per i bambini“.