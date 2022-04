FONTE NUOVA – Volley Femminile, Ics Santa Lucia vince il campionato

Si disputerà Domenica Primo Maggio l’ultima giornata di campionato per la Serie C Femminile Laziale. L’ICS Volley Santa Lucia, capolista con 63 punti, nel Girone C, si scontrerà con Volley Terracina.

L’ICS Volley Santa Lucia arriva all’ultima giornata della regular season, già affermata capolista con due giornate di anticipo. La partita di domenica aprirà le porte alle ragazze di Santa Lucia, allo svolgimento dei playoff, in programma dal weekend successivo, a partire dal 7/8 Maggio, per salire di categoria e calcare campi nazionali.

Una stagione, che ha visto l’ICS Volley Santa Lucia imbattuta, perdendo solo un set in tutta la stagione.

Appuntamento per fare il tifo a Santa Lucia, Via Appennini 53, Domenica 1 Maggio alle ore 17.00.

Durante il match ci sarà l’intervento del Responsabile della Race for The Cure del Circo Massimo del 5-8 Maggio, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno, e la partecipazione di Cristian Brunetti, fondatore di V3DO, startup che ha brevettato la prima ecografia in 3D, una vera e propria scultura come ricordo di un momento speciale.