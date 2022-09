FONTE NUOVA – Per un giorno senz’acqua

Fonte Nuova senz’acqua per un giorno. L’Acea ha comunicato che, per poter eseguire dei lavori urgenti e improrogabili sulla rete idrica, nel territorio comunale di Fonte Nuova si renderà necessario sospendere il flusso idrico.

Pertanto, dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 12 settembre potranno verificarsi abbassamenti di pressione o mancanze d’acqua nelle seguenti vie:

via Santa Lucia (da via Palombarese a via Lago del Salto)

via Piemonte (da via Santa Lucia a via Lago di Bolsena)

via Lago di Bolsena

via Lombardia

via Liguria

vicolo Liguria

via Emilia (dal civico 35 al 45)

via Alpi

via Lago del Turano

via Lagonegro

vie limitrofePer alleviare il disagio è stato predisposto un servizio di autobotti in stazionamento per tutta la durata del fuori servizio in

via Santa Lucia, presso il parcheggio del centro commerciale.

Per eventuali segnalazioni Acea invita a contattare il numero verde 800 130 335.