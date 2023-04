L’ultima si era svolta nel 2019, poi erano seguiti tre anni di stop forzato a causa delle restrizioni della pandemia.

Venerdì 7 aprile torna la Via Crucis vivente a Colleverde, quartiere di Guidonia Montecelio sulla via Nomentana. Ad organizzare la 13esima edizione è ancora una volta l’associazione “Ar.Co. – Artisti di Colleverde” presieduta da Anna Maria Gabrielli in collaborazione con la parrocchia di San Remigio.

Si tratta di una ricorrenza iniziata quando era parroco padre Riccardo Bockowski, che nel corso degli anni ha preso sempre più piede nel quartiere, coinvolgendo oltre trenta figuranti.

Quest’anno il ruolo di “Gesù” sarà interpretato da Danilo Criniti, mentre la “Madonna” sarà Francesca Porro e “Pilato” Benito Romano.

Gli altri personaggi saranno: Mimmo Vitanza “Erode”, Paola Nobili “moglie di Pilato”, Enzo Povia e Nicola Chiapparelli i “Sacerdoti”, Gioacchino Argentino e Daniele Falcone saranno i “Farisei”, mentre Maria Pia Cococcia, Sonia Iannilli, Teresita Cococcia e Nadia Novelli interpreteranno le “Pie Donne”.

I “giovani”: Benedetta, Valeria, Giulia e Marika.

Nei panni della “Maddalena”, Assunta Gabrielli; in quelli del “Cireneo”, Bruno Serafini; in quelli della “Veronica” Annamaria Gabrielli, presidente dell’associazione “Ar.Co.”, sceneggiatrice, costumista e regista della Via Crucis affiancata da Simonetta Caccialupi e Gianna Bettella.

I costumi delle “Guardie Romane” saranno indossati da Stefano Benedetti, Simone Apolloni, Andrea Lombardi, Alessandro Bentivoglio e Massimo Nardi, il sosia ufficiale della compianta pop star George Michael.

Alla Via Crucis parteciperanno anche i bambini del catechismo, il parroco Miroslaw Komorowski, per tutti “padre Mirko”, e i sacerdoti di San Remigio.

Le stazioni della Via Crucis saranno scandite dai canti di Mariska Wisse, gli effetti speciali saranno curati da Ivo Gabrielli.

L’inizio della processione è previsto per le ore 21 davanti alla chiesa con la fustigazione di Cristo, dopodiché il corteo si snoderà tra via Monte Grappa, via Monte Bianco, via Monte Gran Paradiso e via Monte Bianco per approdare in piazza Colleverde dove sarà inscenata la Crocefissione.