TIVOLI – Investe il ciclista e scappa, beccato: il pirata voleva denunciare il furto dell’auto

Si è presentato in Commissariato giurando che gli era stata rubata l’auto, ma davanti alle evidenze è crollato.

Così ora dovrà rispondere di fuga ed omissione di soccorso un 26enne italiano residente a Tivoli che stamane, sabato primo aprile, sulla via Tiburtina ha travolto un ciclista dileguandosi nel traffico.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il grave incidente si è consumato stamattina a Tivoli verso le ore 9:15 al chilometro 28,300 della via Tiburtina, in località Villa Adriana.

Un ciclista – uomo, 56 anni di Roma – percorreva la Tiburtina in direzione Tivoli quando per cause in corso di accertamento è stato travolto da una macchina il cui conducente si dava alla fuga.



Immediati i soccorsi che hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza per trasportare il ferito, in codice rosso, al Policlinico Umberto I di Roma.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Tivoli che si è subito attivata per ricostruire la dinamica e rintracciare il veicolo che si è dato alla fuga.

Gli agenti diretti dal Comandante Antonio d’Emilio hanno acquisito diverse testimonianze e diffuso una nota di ricerca anche alle altre forze di polizia.

Così è stato possibile rintracciare il conducente della Panda rossa, un ragazzo di Tivoli di 26 anni, che nel frattempo si era presentato al Commissariato di Polizia di stato di Tivoli per sporgere un’improbabile denuncia di furto.

Davanti alle evidenze – tra le quali la corrispondenza con le notizie apprese dai testimoni – il giovane ha dovuto ammettere il suo coinvolgimento nell’incidente.

L’auto è stata sequestrata.