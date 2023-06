TIVOLI – Shiatsu, giornata di pratica gratuita

Domenica 11 giugno, in occasione della Giornata Internazionale dello Shiatsu (International Shiatsu Day – ISD), la città di Tivoli ospiterà una giornata di pratica esperenziale, proposta da Touch A.S.D, associazione che opera sul territorio nazionale ed europeo, in particolare a Tivoli, Roma e Milano. L’evento, gratuito, si terrà dalle ore 10 alle ore 19 presso il Centro Amitài – Yoga e Benessere nel centro storico di Tivoli, in via Massimo 6e, vicino al Ponte Gregoriano, in un luogo pieno di fascino, tra la bellezza della natura e il suono dell’acqua delle cascate che si scorgono dalle finestre.

Definito dalla Federazione Italiana Shiatsu come “un’Arte autonoma per la salute”, lo Shiatsu è una pratica che nasce in Giappone traendo origine da principi e modelli appartenenti alle tradizioni cinese e giapponese. È una pratica manuale, che si esprime attraverso il tocco gentile, ma profondo dell’operatore, favorendo l’armonizzazione del flusso energetico della persona. Esistono diversi tipi di Shiatsu: lo “Zen Shiatsu” è quello praticato dagli operatori di TOUCH. Lo Shiatsu, si riceve su un futon giapponese o sul lettino restando vestiti con abiti comodi.

Per onorare il gemellaggio che lega Tivoli con la città nipponica di Yugawara, in occasione della visita della delegazione giapponese prevista per la mattinata di venerdì 9 giugno, l’associazione “TOUCH” offrirà loro, come dono esperienziale, una sessione di shiatsu presso il centro Amitai Yoga e benessere, successivamente all’incontro istituzionale dei delegati con il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti presso il Comune di Tivoli. Per questo particolare evento, con TOUCH sarà presente anche Gabriella Poli, insegnante di fama internazionale che ha fondato nel 1989, insieme a un gruppo di Insegnanti dell’Ohashi Institute, l’Istituto Europeo di Shiatsu (IES) e, nello stesso anno, ne ha creato il Centro di Roma.

Gabriella dal 1991 ha studiato intensamente con Pauline Sasaki allieva, discendente diretta, del Maestro Shizuto Masunaga, fondatore dello zen shiatsu. Dal 2003 al 2010, l’insegnante Poli ha fatto parte di uno speciale gruppo di studio condotto da Pauline sul suo Advanced Quantum Shiatsu. Il quantum shiatsu è uno stile di lavoro che riconosce le differenti manifestazioni dell’energia nel corpo umano. Uno shiatsu che va oltre le tre dimensioni del mondo materiale per aprirsi alla multidimensionalità dell’Essere Umano. Come insegna Gabriella Poli, “nel quantum shiatsu, non ci focalizziamo su ciò che non funziona nel ricevente, ma ci colleghiamo con l’energia sana e lavoriamo con la forza dei nostri riceventi, li incoraggiamo ad usare le loro potenzialità, cerchiamo di ricordare loro la loro perfezione, li sosteniamo a ricollegarsi con chi sono realmente”.