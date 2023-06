Dagli arrosticini allo Spring Beer Festival: le sagre e gli eventi del weekend

Ormai l’estate è arrivata: la prossima settimana inizia ufficialmente il periodo dell’anno più amato, soprattutto dai bambini, tra caldo, mare e riposo. Ma le tanto meritate quanto attese vacanze, per alcuni, dovranno ancora attendere.

Per rendere l’attesa più piacevole e passare un fine settimana diverso, senza spostarsi troppo da casa, il nostro territorio offre numerose alternative da non perdere.

A Nerola la Sagra degli gnocchi col sugo di castrato

Domenica 18 giugno

Domenica 18 giugno, dalle 10, a Nerola, la Pro Loco ha organizzato la Sagra degli gnocchi con sugo di castrato. Il programma prevede un mercatino dell’artigianato, con passeggiata nel centro storico del paese, ma anche una mostra di pittura, tanta musica dal vivo, senza dimenticare i più piccoli, che avranno la possibilità di divertirsi con i gonfiabili.

Il menu proposto per gli adulti prevede bruschette olio e pomodoro, anche se i protagonisti sono i piatti successivi: gnocchi con sugo di castrato e carne di castrato.

Anche per i bambini è stato proposto un menu che possa accontentarli: gnocchi al pomodoro e panino con salsiccia alla brace.

A Monterotondo laboratori per bambini e musica latina

Domenica 18 giugno

A Monterotondo, sempre domenica 18 giugno, a partire dalle 16, ci sarà un evento organizzato per la giornata mondiale del rifugiato, “Terra d’asilo”.

Una giornata che prevede laboratori per bambini, la presentazione del libro di Djarah Kan, “Ladri di Denti” con la possibilità di incontrare l’autrice e tanta musica tra dj set e musica latina. Ci sarà anche un’area ristoro e dibattiti a cui partecipare.

A Villa Adriana lo Spring Beer Festival

Dal 16 al 18 giugno

Per chi preferisce l’unione “birra, cibo e musica dal vivo”, lo Spring Beer Festival, ormai giunto alla 7° edizione, è l’alternativa perfetta: dal 16 al 18 giugno, presso piazza del Mercato a Villa Adriana, i pub spilleranno le birre presso i rispettivi stand, ogni sera dalle 18.

I pub in questione sono: Anselmo Pub, Geppo Night Beer, The Black Sheep, The Golden Pot Club, The public House e The Farm Agri Pub, e saranno affiancati anche da stand gastronomici durante le 3 giornate.

A Capena protagonista l’arrosticino

Il 17 e 18 giugno

Continuando nell’ambito gastronomico, a Capena, la Proloco propone la Festa d’Estate, il 17 e 18 giugno presso la piazza Civitucola: gli stand apriranno alle 19 e 30 e sono previsti anche spettacoli musicali.

Il re della serata sarà l’arrosticino, ma è accompagnato da tanto altro cibo, come amatriciana, salsiccia e cicoria e, per finire, pizze fritte farcite, compreso di vino della casa e birra fresca.

A Fonte Nuova stand e la Rino Gaetano Band

Dal 16 al 18 giugno

A Fonte Nuova, i solenni festeggiamenti del Corpus Domini e del Sacro Cuore, da venerdì 16 a domenica 18 giugno, promettono un weekend ricco di appuntamenti.

Venerdì 16 ci sarà un torneo di calcio a 5 femminile e mini-incontri tra i più piccoli. La sera invece, sono previsti stand gastronomici e spettacolo musicale con il gruppo rock Gemini.

Sabato 17 è organizzata un’esposizione di auto d’epoca, esibizione di ballo, tante attività per bambini, stand gastronomici e spettacolo musicale della Rino Gaetano Band.

Domenica 18, invece, la via Nomentana sarà chiusa per l’allestimento degli stand vari, ma anche per l’esibizione dell’associazione bandistica “città di Mentana” e delle majorette.

Ci saranno anche giochi popolari, stand gastronomici e spettacolo musicale del gruppo Rock Sotto Assedio, cover band di Vasco Rossi.

A Palombara Sabina torna Soffitta in piazza

Domenica 18 giugno

Per concludere, a Palombara Sabina, domenica 18 giugno dalle 7 alle 17, presso l’area mercato, avrà luogo il mercatino “Soffitta in piazza”, organizzato da disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e cittadini privati, che decidono di separarsi dai propri oggetti personali per metterli in vendita. Per un weekend diverso all’insegna della solidarietà e all’acquisto a buon presto all’aria aperta. (di Camilla Nonni)