FONTE NUOVA – Screening gratuiti per l’Epatite C: ecco quando

A Fonte Nuova parte la campagna di screening per l’epatite C, una iniziativa messa a punto in dalla Asl RM5 in collaborazione con la Regione Lazio.

Il camper della salute sarà posizionato in città dal primo al 9 novembre.

Le date

Gli open day, dedicati a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, si svolgerà nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 16.30 al 19.30. Domenica dalle 9.30 alle 12.30

Non c’è bisogno di prenotazione. Basterà recarsi presso Piazza delle Rose, dove ad attendere i cittadini ci sarà un camper della salute.

Il test utilizzato, comunemente conosciuto come “pungidito”, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea.

La stessa campagna di prevenzione è già partita per alcune frazioni di Guidonia: le date.

L’epatite C

L’epatite C è una patologia causata da un virus, l’HCV, che infetta il fegato, distrugge le cellule del fegato e determina l’infiammazione. La maggior parte delle persone affette da epatite C non riscontrano alcun sintomo; in effetti, in molti non si accorgono di essere affette dall’epatite C fino a quando i danni al fegato non emergono, anni o addirittura decenni più tardi rispetto all’infezione. Ecco perché la prevenzione è particolarmente importante.

Il virus HCV è uno dei tanti agenti virali che possono infettare il fegato, ma l’infezione da HCV, fra quelle che interessano il fegato, è considerata fra le più gravi. Il virus si trasmette attraverso il contatto con sangue infetto, tipicamente attraverso lo scambio di siringhe infette o, meno facilmente, per trasmissione sessuale o parenterale (di madre in figlio). Il rischio maggiore connesso a questa patologia è la cronicizzazione, che avviene in moltissimi dei pazienti che non vengono trattati (spesso perché non vi è alcun sintomo).

Questa patologia, infatti, può portare a gravi conseguenze come l’insufficienza epatica, la cirrosi e il tumore del fegato: si stima infatti che circa un tumore del fegato ogni quattro sia causato da epatite C cronicizzata.