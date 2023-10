A Morlupo la Sagra della Salsiccia: è la 55° edizione

Tutto pronto per la 55a Sagra della salsiccia di Morlupo, in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023.

L’evento annuale della Sagra della Salsiccia a Morlupo è una festa storica che celebra la tradizione gastronomica, culturale ed enogastronomica di Morlupo, incantevole paese di origini agricole alle porte di Roma, un luogo dove l’amore per il buon cibo è profondamente radicato nella sua storia.

La manifestazione ormai va avanti da tantissimi anni, per la precisione dal lontano 1967, ed è un evento attesissimo: ha saputo infatti mantenere intatta la propria tradizione.

Una grande griglia, posizionata al centro di Piazza Armando Diaz, alimentata di continuo per cuocere uniformemente sulla brace le centinaia di salsicce di produzione locale che potranno essere gustate con rosette fresche e accompagnate da fiumi di vino rosso e birra. Non potranno mancare il tradizionale mercatino, giochi ed animazione per bambini con la sfilata dei costumi di Halloween, e tanta bella musica ad accompagnare la famosa “magnata” del panino con la salsiccia morlupese.

La Bolla

Un programma ricco di iniziative che si aprirà con l’arrivo del Gran Maestro Cuoco, che darà lettura solenne della “Bolla”, e a cui farà seguito il taglio del nastro e il momento della benedizione della griglia alla presenza delle autorità.

Farà seguito “A tu per tu con la Salsiccia”, un talk show condotto da Lady Chef Anna Facchini (Federazione Italiana Cuochi) a carattere divulgativo e culturale sul tema delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Un’occasione per incontrare i produttori enogastronomici del territorio (Azienda Agricola La Riballina, Azienda Agricola Carderi, Apicoltura Spiccalunto) e i referenti del turismo locale (Ing. Ettore Iacomussi Sindaco del Comune di Morlupo, Dott. Giorgio Polesi Presidente Ente Regionale Parco di Veio, Cristina Spalloni Destination Manager DMO Tiberland, Romolo Bali Direttore Il Nuovo Magazine).

Sagra di qualità

Ma anche per presentare al pubblico la candidatura della Sagra della Salsiccia di Morlupo ad ottenere l’attribuzione del marchio ‘Sagra di qualità 2023’, discutendo con i referenti sull’importanza del marchio, le modalità di analisi della commissione e come un prodotto tipico e la Sagra che lo promuove possano costituire una risorsa per lo sviluppo turistico e territoriale.

La Pro Loco di Morlupo, organizzatrice della 55a Sagra della Salsiccia, ha presentato infatti quest’anno la propria candidatura per ottenere il prestigioso marchio “Sagra di Qualità” promosso dall’UNPLI Nazionale che identifica in maniera univoca le sagre tradizionali e di qualità, ovvero le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come obiettivo la promozione dei prodotti tipici dei territori e la tutela della cultura, del folklore, delle tradizioni, del turismo e dell’economia del territorio, nonché la creazione di sinergie con le attività economiche locali.

In seguito ad una preliminare valutazione espletata da una commissione dell’Unpli nazionale, è risultata ad avere tutti i requisiti per essere candidata ad ottenere l’attribuzione del marchio ‘Sagra di qualità 2023’. Nel corso della due giorni di manifestazione, in programma il 28 e il 29 ottobre, saranno a Morlupo gli ispettori nazionali a reperire ulteriori informazioni necessarie per ulteriori valutazioni.

“Siamo molto soddisfatti già per questo primo step”, afferma Allegra Moroni, presidente della Pro Loco di Morlupo.

Il programma

Sabato 28 Ottobre: 15:00 Apertura stands gastronomici, artigianali, giostre e pista Slot Car

15:30 Arrivo del Gran Maestro Cuoco per la lettura solenne della “Bolla”, taglio del nastro con le autorità, benedizione ed ACCENSIONE DELLA GRANDE GRIGLIA

15:45 “A tu per tu con la Salsiccia” – talk show di presentazione della 55a SAGRA della SALSICCIA, candidata ad ottenere l’attribuzione del marchio ‘Sagra di qualità 2023’ ed incontro con i produttori enogastronomici del territorio e con i referenti del turismo locale condotto da Lady Chef Anna Facchini (FIC)

16:00 Apertura Mostra Personale “Cromatismi” di Antonio Giuliani presso Ass.ne Bottega d’Arte

19:00 Live music con ATE, Marco, Svizzero, Nicolò Baldi 20:00 SIAMO SOLO NOI – Vasco Rossi Tribute Band 22:00 Balli di gruppo in piazza

Domenica 29 Ottobre: 10:00 ACCENSIONE DELLA GRANDE GRIGLIA e apertura stands gastronomici e

artigianali

10:30 “Prepariamo le Tisichelle!” – laboratorio di cucina per genitori e figli a cura dell’Ass. Giromondo presso la Sala Multiuso

11:00 Appuntamento in Piazza Giovanni XXIII per la visita guidata nell’atelier d’arte del M° Giuseppe Cavallaro a cura della Dott.ssa Giuseppina Micheli

12:00 Teatrino dei burattini

13:00 BROTHERS IN LAW – Acoustic Duo

14:00 Aspettando… Halloween: animazione per bambini a tema, tattoo glitter e giochi

14:30 1° Torneo Magic Commander Multiplayer in collaborazione con Nerdiamoci Su!

15:30 1° Gran Premio Slot Car “Città di Morlupo” in collaborazione con Slot Club Acilia

16:00 Appuntamento in Piazza Giovanni XXIII per la visita guidata nell’atelier d’arte del M° Giuseppe Cavallaro a cura della Dott.ssa Giuseppina Micheli

16:30 Monsieur Bulle – Spettacolo magico di Bolle di Sapone 17:30 AREA 73 – Rock cover band

Bus navetta gratuiti

Per raggiungere la piazza sono a disposizione un parcheggio con navetta gratuiti in via G.B. De Mattia, zona campo sportivo /scuole medie.

Un ultimo fine settimana di ottobre dunque da trascorrere con gusto ed allegria in questo splendido paese che dista solo 36 km da Roma e che si estende su un dolce territorio collinare che fa da cornice ad una festa sicuramente da non perdere!

In caso di maltempo, la Sagra verrà posticipata al weekend successivo, 4 e 5 novembre 2023.