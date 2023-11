GUIDONIA – Strade strette, a Marco Simone scatta il divieto di transito ai tir

Strade di carreggiata limitata e con spazio insufficiente al passaggio dei “bisonti”.

Accade a Marco Simone, circoscrizione del Comune di Guidonia Montecelio, dove da tempo i residenti lamentano il passaggio di autocarri.

Per questo oggi, mercoledì 8 novembre, con l’ordinanza numero 378 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il Comandante della Polizia Locale Paolo Rossi ha istituito il divieto di transito all’interno del comprensorio residenziale ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3 tonnellate e mezzo.

Col provvedimento viene incaricato il settore Lavori pubblici di installare i segnali di divieto di transito in via Germania all’intersezione con via Casal Bianco, in via Tacito all’intersezione con via Palombarese, in via Bellegra intersezione via Marco Simone e in via San Vito Romano intersezione via Marco Simone.