Il calcio del Nord-est – La Tivoli torna a vincere, pari per il Real Monterotondo

La Tivoli torna a sorridere. Gli amarantoblu hanno infatti espugnato Fossombrone in una trasferta tutt’altro che agevole. La vittoria, ottenuta con un rotondo 3-1, è stata ottenuta in rimonta. Dopo la marcatura iniziale dei padroni di casa, gli ospiti non si sono persi d’animo e hanno trovato il pareggio solo tre minuti più tardi con Ruci. Di Emma e Maurizi hanno poi provveduto ad assestare il risultato e a rendere definitivo il punteggio.

Il Real Monterotondo ha ospitato al Pierangeli l’Alma Juventus Fano. Le due squadre hanno dato vita ad un incontro pirotecnico, in cui i padroni di casa hanno acciuffato il pari solamente oltre il novantesimo. In campo gli animi sono stati accesi, poiché a referto si registra un’espulsione per parte. Un punto d’oro per gli eretini, che dallo 0-2 hanno rimesso in piedi la partita in pochi minuti.

In Eccellenza continua il momento negativo di Villalba e Vicovaro, ancora perdenti nei rispettivi gironi e in posizioni di classifica sempre meno incoraggianti.

In Promozione, nel girone B, il Riano si impone in casa del Fiano Romano per 2-0. Il Monterotondo 1935 schianta la Sanpolese 4-0 e sfrutta il passo falso del Rieti 1936, che ora dista solo 4 punti. Il Tor Lupara viene invece schiacciato dal Poggio Mirteto, vittorioso per 7-1. A riposo il Setteville Caserosse.

Nel girone C pareggio per il Villa Adriana e attesa per lo Zena Montecelio, che giocherà nel posticipo delle 14.30. Nel girone D, infine, perdono sia il Sant’Angelo Romano che la Vis Subiaco.