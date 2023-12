MARCELLINA – 10 pasti gratuiti al ristorante tra la vigilia e il giorno di Natale

“Quest’anno abbiamo deciso di lasciare dei posti in sospeso per persone sole o in difficoltà“. Queste le parole con cui Rossano Balzotti, titolare del ristorante Campanellu di Marcellina, ha aperto il suo post su Facebook. Sia nel giorno della vigilia che in quello di Natale, l’attività offrirà infatti 10 pasti gratuiti a persone sole o bisognose.

“Lasciamo 6 posti totalmente gratuiti per il pranzo della Vigilia e 4 posti nel giorno del Santo Natale. Avere 10 paganti in meno a noi non cambia nulla, ma siamo sicuri di regalare un po’ di serenità a chi non ne ha. In questo modo, insieme ai suoi cari o insieme a noi, potrà sedere ad una tavola degna di queste festività“.

“Questo è un regalo meraviglioso soprattutto per noi, e ci riempie il cuore” conclude il proprietario. “Il numero dove potrete inviarci un messaggio whatsApp per riservare il tavolo è 3312591801. In totale riservatezza e segretezza“.

(Immagine di copertina presa dal profilo Facebook Campanellu Balzotti Rossano)