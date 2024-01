GUIDONIA – Educazione Civica nelle scuole, scendono in campo gli ex vigili

Una volta erano Guardie Municipali, successivamente li chiamavano Vigili Urbani, infine agenti della Polizia Municipale prima e della Polizia Locale poi.

Quarant’anni in divisa al servizio della collettività. Ma di fare i pensionati e trascorrere il tempo davanti alla tv o al centro anziani non ne hanno proprio intenzione.

I fondatori dell’Associazione Vigili Urbani in Congedo di Guidonia Montecelio

E’ stata costituita così l’Associazione Vigili Urbani in Congedo (Avuc) di Guidonia Montecelio che ieri, giovedì 18 gennaio, ha inaugurato la sede ufficiale in un locale al quarto piano della Torre municipale, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Si tratta di una stanza un tempo adibita a magazzino che gli ex vigili urbani hanno ristrutturato e reso accogliente arredando le pareti con foto storiche del Corpo della Polizia Locale, dal 1911 fino ai giorni nostri.

Il presidente dell’Avuc Silvano D’Errigo presenta l’Associazione all’amministrazione comunale

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell’Associazione Vigili Urbani in Congedo Silvano d’Errigo, insieme al vice Massimo Datti, al tesoriere Giuseppe Melilli, al segretario Nazareno Di Carmine, tutti soci fondatori insieme ad Antonina Sabatini, Salvatore Ungaro, Michele Mari, Giuseppe Bernardini, Nino Sperandio e Amedeo De Nicola.

Sopra e sotto, altre due foto storiche del Corpo della Polizia Locale di Guidonia Montecelio

Al momento sono circa 50 gli iscritti all’ Avuc.

La visita di Papa Giovanni Paolo Secondo alla chiesa di Setteville di Guidonia nel 1985

Alberto Sordi tra i vigili urbani durante le riprese di un film a Guidonia nell’estate del 1997

All’inaugurazione della sede hanno partecipato il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, la vice sindaca e assessora all’Ambiente Paola De Dominicis, il Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi, il dirigente comunale alla Cultura Aldo Cerroni, il Presidente del Consiglio comunale Erick D’Alisa, il consigliere comunale Mauro De Santis e il commercialista Maurizio De Vincenzi, ex Comandante del Corpo.

Invitati anche i presidenti e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dell’Associazione Arma dei Carabinieri Sezione Guidonia Montecelio, dell’Associazione Marinai d’Italia Sezione Guidonia Montecelio, dell’Associazione Arma Aeronautica Sezione Guidonia Montecelio, dell’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Villanova, del Nucleo Tutela Ambiente di Guidonia, del Nucleo Volontari Guidonia di Protezione Civile e dell’Associazione Polizia di Stato Sezione Tivoli.

“L’associazione Avuc – ha detto il Presidente Silvano D’Errigo – è nata da una rimpatriata tra colleghi che hanno sempre vissuto il lavoro con amicizia e stima reciproca.

Avuc ha una finalità aggregativa e ricreativa, ma tutti noi vogliamo dare qualcosa di più alla città e rendere l’Associazione un’Agenzia Educativa per la Famiglia e la Scuola, collaborando anche insieme ad altre realtà associative del territorio.

Il nostro obiettivo è stipulare una convenzione col Comune per entrare nelle scuole primarie e secondarie e portare il nostro contributo formativo sui temi dell’Ambiente, del Codice della Strada e della Legalità.

Vogliamo che i nostri ragazzi diventino adulti rispettosi del bene comune”.

Il sindaco Mauro Lombardo riceve la tessera Avuc e i libri sulla storia dei vigili urbani firmati da Salvatore Ungaro

“Saluto con piacere la nascita, a Guidonia Montecelio, dell’Avuc – commenta il sindaco Mauro Lombardo -. Dell’Associazione fanno parte i validi agenti della nostra polizia locale che per anni hanno prestato servizio per la Città e ora sono in congedo.

Chiunque abbia lavorato per l’Amministrazione pubblica, soprattutto chi l’ha fatto indossando una divisa, resta legato per sempre a quell’impegno onorato per anni. Grazie all’Avuc, i nostri vigili in congedo resteranno vicini all’Amministrazione.

Con loro e con il presidente Silvano D’Errigo, che ringrazio per l’impegno profuso, stiamo lavorando ad una convenzione per impiegare le loro conoscenze nell’educazione dei bambini e dei ragazzi di Guidonia Montecelio attraverso corsi su legalità, educazione civica e sicurezza stradale da svolgere nelle nostre scuole”.

Il comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio Paolo Rossi riceve la tessera Avuc da Silvano d’Errigo

“A nome dell’intero corpo della polizia locale di Guidonia Montecelio – aggiunge il comandante Paolo Rossi – ho espresso la felicità per la nascita di questa Associazione che ci consente di restare ancora più vicini ai nostri colleghi in congedo. Il loro contributo, anche ora che non sono più in servizio, sarà importantissimo”.