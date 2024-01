“Tivoli, Città della Pace e del Dialogo”. E’ il titolo dell’iniziativa in difesa dei Diritti Umani e problemi delle minoranze cristiane nel Medio Oriente organizzata dall’Anpi Tivoli per giovedì 25 gennaio alle ore 17,30 presso la Chiesa dell’Annunziata in Piazza Campitelli.

Ospite d’eccezione sarà Patrick Zaki, il 32enne attivista egiziano per la difesa dei Diritti Umani, arrestato e detenuto in Egitto tra il 7 febbraio 2020 e l’8 dicembre 2021 mentre frequentava un master universitario in studi di genere all’Università di Bologna.

Zaki presenterà il suo libro dal titolo “Sogni e illusioni di libertà – La mia storia”, saranno disponibili copie che potranno essere firmate dall’autore.

Il dibattito sarà introdotto dal Presidente di Anpi Tivoli Gabriele Simonelli e insieme a Patrick Zaki interviene Gianni Cipriani, fondatore di “Globalist Syndication”.

“L’iniziativa fa parte di un ciclo di eventi iniziato con l’ambasciatrice Palestinese in Italia e finalizzato ad affermare Tivoli come luogo di pace e di dialogo – spiega il Presidente Anpi Gabriele Simonelli – Con Patrick Zaki sarà un momento per parlare della sua esperienza, che ha racchiuso nel suo libro, e per continuare il nostro impegno per la pace e i diritti umani”.