IL TEAM DELL’ I.R.C.O. E DELL’ ACCADEMIA ALESSANDRINA trionfa presso la SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA “SACRO CUORE” DI TIVOLI

TIVOLI, 14 MARZO 2024. Grande entusiasmo e successo ottenuto dal Team dell’Accademia Alessandrina e dell’Istituto di Ricerca Clinica Osteopatica (I.R.C.O.) durante l’evento tenutosi oggi presso la Scuola Infanzia e Primaria “Sacro Cuore” di Tivoli. Questa straordinaria occasione ha visto la partecipazione dei genitori, allievi delle ultime classi e del personale docente e non, trasformando l’incontro in un’esperienza formativa e pratica senza precedenti.

Sotto la guida esperta del Direttore dell’I.R.C.O. (nonché Presidente dell’Accademia di Medicina Osteopatica “Alessandro IV e dell’A.N.P.O. – Associazione Nazionale Professionisti Osteopati) il prof. Francesco Manti e delle prof.sse Gloria Flavia Bombara e Fabiana Celi, il team I.R.C.O. – ACCADEMIA ha presentato il progetto “Grow Healthy” ( Crescere in Salute) focalizzato sui disturbi funzionali in età evolutiva. L’argomento affrontato ha dimostrato una rilevanza notevole, suscitando un crescente entusiasmo sia tra i giovanssimi studenti che tra tutti i presenti.

Durante la dimostrazione pratica, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare in prima persona le tecniche e i benefici dell’osteopatia nel trattamento dei disturbi funzionali. Questo approccio interattivo ha reso l’evento ancora più coinvolgente e ha permesso a tutti di comprendere appieno l’importanza di una corretta diagnosi e cura in età evolutiva.

Desidero sottolineare la generosità del Team I.R.C.O. – ACCADEMIA” – afferma la coordinatrice per le attività didattiche, Suor Domenica Lamanna – che offrirà ai partecipanti (ivi compresi i genitori dei bambini ed il corpo docente) una prima visita gratuita presso la loro sede in Via Empolitana Km 2,600 a Castel Madama, nella zona Arci di Tivoli. Questa iniziativa dimostra un impegno sincero nel promuovere la salute e il benessere dei più giovani.

Mi preme esprimere un sentito ringraziamento alle Suore Salesiane Oblate del Sacro Cuore, quanto afferma il prof. Manti – e in particolare alla Madre Generale sr. Grazia Benghini, per la loro generosa ospitalità e collaborazione nell’organizzazione dell’evento presso la Scuola Infanzia e Primaria “Sacro Cuore” di Tivoli … rappresentando un’opportunità unica.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario iniziativa e che hanno contribuito al suo successo. Continuiamo a sostenere iniziative come questa, che pongono la salute e il benessere al centro delle nostre priorità.

Al prossimo evento