Il Comune di Monterotondo potenzia il personale addetto al contrasto della “sosta selvaggia”.

E’ quanto emerge dai decreti numero 6, 7 e 9 coi quali il 15 maggio scorso il sindaco Riccardo Varone ha conferito la qualifica di ausiliario della sosta a tre dipendenti della “A.J. Mobilità Srl” di Spoleto, società dal 31 gennaio 2023 concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, senza custodia dei veicoli, con annesso servizio di elevazione di sanzioni amministrative per mancato pagamento fino al 2042.

Le strisce blu a Monterotondo sono state attivate a febbraio 2023

Le tre nuove ausiliarie della sosta si aggiungono agli altri due operatori già in servizio.

Vale la pena ricordare che le strisce blu a Monterotondo sono state attivate a febbraio 2023 e che la “A.J. Mobilità Srl” gestisce i parcheggi a rotazione per circa 300 posti entro un perimetro approssimativo che va da Piazza della Libertà all’inizio di Via Mazzini, da Via XX Settembre a Piazza Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel dettaglio, sono a pagamento i parcheggi di:

Piazza della Libertà, Piazza A. Pelosi, Via G. Matteotti, Piazza Roma, Viale G. Mazzini fino all’incrocio con via Fratelli Bandiera, Via Olimpia e traverse, Via G. Mameli e traverse, Via Calatafimi e traverse, Via San Pio da Pietralcina, Piazza Indipendenza, Via XX Settembre. Infine Via Col di Lana, a Monterotondo Scalo.

Il contratto di partenariato pubblico privato stipulato nel 2023 tra il Comune di Monterotondo e la “A.J. Mobilità Srl” di Spoleto prevede nella concessione di un valore pari a 30 milioni 611.188 euro anche un intervento per la realizzazione di verde attrezzato, di una piazza pubblica e di un parcheggio multipiano interrato in piazza della Libertà con apporto di capitali privati.