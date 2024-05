MONTEROTONDO – Città più sicura, il Comune sistema i parapedonali sui marciapiedi

Il Comune di Monterotondo interviene nelle strade del Centro per la sicurezza dei cittadini.

E’ quanto emerge dalla determina numero 507 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, lunedì 27 maggio, dalla Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Bernardina Colasanti.

I lavori riguarderanno anche la ringhiera in ferro del parcheggio pubblico di via 2 Giugno

Con l’atto vengono affidati alla ditta “Fenni Roberto” di Mentana i lavori di ripristino della ringhiera in ferro nel parcheggio pubblico di Via 2 Giugno e quelli per la sistemazione degli elementi parapedoni sui marciapiedi di Via XX Settembre, Piazza Indipendenza e Piazza Madonna di Loreto.

La spesa totale ammonta a 2.196 euro.

Gli interventi sono finanziati con una somma per imprevisti ed arrotondamenti a disposizione dell’amministrazione avanzata dal ribasso dell’appalto da 600 mila euro per i lavori di riqualificazione di viale Mazzini, Piazza Roma e via XX Settembre assegnati nel 2021 alla ditta “Pignataro Costruzioni Generali srl” di Salerno.