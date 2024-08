FIANO ROMANO – “Contaminatio: narrazioni contigue”, a Castello Orsini la mostra di Navarra e Di Mattia

Sarà inaugurata sabato 31 agosto presso il Castello Ducale Orsini di Fiano Romano la mostra d’arte “Contaminatio: Narrazioni Contigue” di Emanuela Di Mattia e Vincent Navarra. I due artisti esporranno le loro opere in una mostra curata dalla critica d’arte Luisella Dragonetti.

La mostra si propone di esplorare il concetto di contaminazione e di “contaminare” essa stessa i visitatori ripetendo il dialogo artistico e sensoriale dell’esposizione dello scorso mese di aprile presso presso la sala Roesler Franz di Tivoli.

Ma la contaminazione qui non è intesa come un scombussolare di equilibri, non come corruzione dell’arte, ma come una fusione di stili, sensazioni, pensieri metafisici realizzati attraverso un affascinante dialogo visivo tra le creazioni di Di Mattia e quelle di Navarra.

Un sincretismo naturale nato da esigenze filosofiche e non controllabili.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un universo artistico ricco di sfumature e suggestioni, dove la pittura e la scultura si fondono in un dialogo avvincente, esplorando le connessioni tra forme, colori e significati.

Attraverso una varietà di medium e tecniche, gli artisti ci trasportano in un viaggio emozionante attraverso le loro visioni individuali e condivise per dare vita a narrazioni uniche.

La mostra rimarrà aperta fino al 15 settembre.