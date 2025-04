Promozione. Sfida Palombara-Villalba: tre punti che valgono una stagione

Domenica 27 aprile alle ore 11:15, lo stadio Giovanni Torlonia di Palombara Sabina sarà teatro di una sfida cruciale nel Girone B del Campionato di Promozione: il Palombara ospiterà il Villalba Ocres Moca 1952 in un match che promette emozioni forti e punti pesanti in palio.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento con obiettivi diametralmente opposti.

Il Palombara, guidato da mister Giampiero Superchi, è in piena lotta per evitare la retrocessione diretta e ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Dall’altra parte, il Villalba Ocres Moca 1952, reduce da una serie di risultati positivi, punta a consolidare la propria posizione in zona playoff e continuare la rincorsa verso la promozione in Eccellenza.

Il Villalba, guidata da mister Ferranti, ha dimostrato forza e determinazione nelle ultime uscite, con una difesa ferrea e un attacco che a volte spreca delle occasioni ma alla fine riesce a concludere a rete.

Il Palombara, invece, dovrà sfruttare il fattore campo e lottare con tutte le forze per ottenere punti fondamentali in chiave salvezza.

La partita si preannuncia combattuta e intensa, con entrambe le squadre motivate a raggiungere i propri obiettivi stagionali. Il campo darà il suo verdetto, ma una cosa è certa: domenica a Palombara ci sarà spettacolo.

(Daniele Di Cerbo)