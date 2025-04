VICOVARO – Giovanni Di Nicola eletto Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia

Giovanni Di Nicola è il nuovo Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Vicovaro.

L’elezione è avvenuta nell’ambito del congresso del partito tenutosi giovedì 10 aprile presso il MUVIS gestito dal Parco dei Monti Lucretili, al termine del quale sono stati eletti Vice Coordinatore Daniele Ciucci e i consiglieri Anna Maria Di Nicola, Pietro Ciucci e Giovanni Crielesi.

Un “congresso clandestino” è stato definito polemicamente dal Partito democratico di Vicovaro.

“Senza una locandina o un comunicato che ne annunciassero lo svolgimento e che invitassero i cittadini interessati alla massima partecipazione”, scrivono i Dem sulla pagina Facebook istituzionale del partito vicovarese.

“Dando per scontato – prosegue il Pd – che la destra che “comanda” in Italia, nel Lazio e a Vicovaro, abbia rispettato le procedure previste e ottenuto l’autorizzazione all’uso della struttura per una iniziativa di partito, ci si chiede come mai l’atteso evento sia avvenuto in silenzio, di nascosto, al buio, quasi in “contumacia”, per usare un linguaggio caro all’attuale Sindaco di Vicovaro.

Cosa c’era da nascondere?

Perché non informare e coinvolgere i cittadini? Perché tanta riservatezza ed imbarazzo?

Ci risulterebbe che l’esito del congresso avrebbe eletto responsabile locale un candidato diverso da quello sostenuto dal Sindaco e dagli altri membri della Maggioranza che sostengono e votano Fratelli d’Italia.

Ci risulterebbe che l’esito del congresso non sia particolarmente piaciuto ad alcuni ambienti molto vicini ai vertici della destra regionale e della Valle dell’Aniene, ambienti probabilmente frequentati dall’attuale Amministrazione Comunale nella speranza di qualche contributo economico o maggiore attenzione politica ed amministrativa.

Come saranno andate veramente le cose?”.

Frasi che sono state bollate come “invenzioni del PD locale” da parte del neo eletto Coordinatore Giovanni Di Nicola.

“Nulla di clandestino e quindi nessun imbarazzo – scrive Di Nicola in un comunicato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv – tutto alla luce del sole per gli iscritti a Fratelli d’Italia a cui dovevamo una adeguata e chiara comunicazione.

Il primo congresso svolto a Vicovaro nella più corretta delle modalità.

Le competizioni sono state fatte in assoluta trasparenza e correttezza.

L’esito è avvenuto mediante una formula dettata dal partito, e condotta da un Presidente appositamente incaricato. Bene ha fatto il Senatore Marco Silvestroni, Presidente dei coordinatori della provincia di Roma, che conta centoventi città che rappresentano un milione ottocentomila residenti.

Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma che, con amicizia e stima, prenderà in considerazione Vicovaro come comune strategico, e pronto a crescere, nella misura che gli compete”.