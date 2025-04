GUIDONIA – Iniziano i festeggiamenti per i 90 anni dalla posa della prima pietra

Domani, domenica 27 aprile 2025, iniziano i festeggiamenti relativi al 90° Anniversario della fondazione e della posa della prima pietra di Guidonia.

Alle ore 10:00 si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona commemorativa al monumento del Generale Alessandro Guidoni, eponimo della Città, in viale Roma 170.

A seguire, il Convegno che si terrà presso il Teatro Imperiale che prevede il seguente programma:

– Ore 11:00: saluti istituzionali delle Autorità presenti.

– Ore 11:15: apertura lavori del Convegno, con l’introduzione del Sindaco Avv. Mauro Lombardo.

Il Convegno vedrà la partecipazione di relatori che approfondiranno i temi riguardanti la storia e le peculiarità della Città di Fondazione. Sono il Professor Gregory Alegi, Giornalista e Storico; il Professor Edoardo Currà, Docente presso l’Università “La Sapienza”; il Professor Danilo Breschi, Docente e Scrittore.

“Questo importante Anniversario rappresenta un’occasione per “Conoscere il passato per costruire il futuro”, come recita la locandina dell’evento. Sarà un momento di riflessione sulla storia della Città, sui suoi valori e sulle prospettive per le nuove generazioni”, sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo.