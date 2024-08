GUIDONIA – Botte alla moglie, 49enne finisce in carcere

Arrestato a Setteville un marito violento. L’uomo, un 49enne, pestava la moglie anche in presenza della loro figlia minorenne.

A far scattare l’arresto gli uomini delle Volanti dei Commissariati San Basilio e Sant’Ippolito, coordinate dai poliziotti del Commissariato Distaccato di P.S. “Tivoli – Guidonia”. L’arrestato, con precedenti per reati contro il patrimonio, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno sua moglie, reati commessi alla presenza della loro figlia minore.

Nella tarda serata del 24 agosto, infatti, all’ennesima aggressione, la donna ha chiamato il 112.

All’arrivo della Polizia l’uomo aveva già abbandonato l’abitazione, mentre la moglie mostrava evidenti segni di percosse al volto e all’addome veniva soccorsa presso l’Ospedale di Tivoli ove le venivano refertate lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. Al termine veniva accompagnata presso il Commissariato tiburtino dove ha sporto denuncia contro il marito, raccontando anni di botte e umiliazioni.

Contestualmente, le tempestive ricerche svolte dalle pattuglie intervenute sul posto consentivano di rintracciare poco dopo il 49enne, a Roma, presso un bar di via Tiburtina e, condotto, presso il Commissariato di Tivoli-Guidonia.

Informato il Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Tivoli, l’uomo è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, condotto in carcere.