TIVOLI – I maestri infioratori a Pietra Ligure per l’Infiorata più grande d’Europa

Sono i cultori di una tradizione che si tramanda da generazioni, veri e propri artisti capaci di realizzare tappeti floreali senza paragoni.

Per questo l’Associazione Maestri Infioratori di Tivoli della “Contrada di Via Maggiore” è stata invitata ancora una volta alla ottava edizione di “Pietra Ligure in fiore”, l’Infiorata più grande d’Europa con 800 artisti appartenenti a circa 40 gruppi provenienti da diverse regioni italiane e città europee, come Germania, Belgio, Spagna, Portogallo, Austria, Lituania, Ungheria, Polonia, Francia, Regno Unito, Lettonia.

Ospite d’onore di quest’anno sarà il Messico.

Organizzato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’associazione “Circolo Giovane Ranzi”, l’evento si terrà il 24 e il 25 maggio.

Da Tivoli la Contrada di via Maggiore presieduta da Gianni Ranieri partecipa con alcuni dei migliori fioristi e protagonisti della magica Infiorata di via Domenico Giuliani, che si svolgerà nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La squadra sarà composta dalla coordinatrice, Lidia Tufano, e dai maestri Antonella Santolamazza, Rita Castorani, Caterina Tufano, Maurizio Facioni, Francesca Sanfilippo, Mariano De Bonis detto “Romoletto” e Vincenzo Felici che realizzeranno un quadro di circa 20 metri quadrati ispirato al volto di Gesù.

A “Pietra Ligure in fiore” è stato invitato anche il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi che parteciperà insieme alla presidente della Commissione Cultura Turismo Sport Paola Sordini ed altri amministratori.