CASTELNUOVO DI PORTO – Sant’Antonino, Enrico Ruggeri alla festa patronale

Fine settimana di eventi a Castelnuovo di Porto per il patrono Sant’Antonino.

I festeggiamenti di “Sant’Antonino, un borgo in festa” iniziano oggi, venerdì 6 settembre, alle ore 19 col “Concerto per organo e canto” organizzato dalla Parrocchia Santa Maria Assunta eseguito sull’organo storico custodito nella collegiata.

Protagonisti saranno l’Organista Silvia Abiuso e la Soprano Ximena Ibarrolaza con un Repertorio di autori italiani e tedeschi, da Frescobaldi a Pasquini, da Zípoli a Caccini, passando per Rossini, Puccini, Bach e Händel.

L’ingresso è libero.

L’evento che aprirà, come di consueto, i festeggiamenti di Sant’Antonino sarà il Corteo Storico di Castelnuovo di Porto che alle ore 21 di stasera sfilerà su via Roma fino a Piazza Vittorio Veneto, dove si svolgeranno eventi rievocativi con un gran finale: una sorprendente esibizione di danza del fuoco.

Sempre stasera, alle 22,30 in piazza Vittorio Veneto va in scena “Ruma”, uno Spettacolo di canzoni, modi di dire, parole e parolacce della Roma di ieri e di oggi del “Ponentino Trio” caratterizzato dall’improvvisazione e dall’interazione con il pubblici in atmosfere gioviali ed irriverenti.

Un appuntamento culturale da non perdere è quello di domani, sabato 7 settembre alle ore 17.00, presso la Rocca Colonna.

In programma ci sarà la proiezione del bellissimo documentario “Il Crèmera nelle terre di Veio”, per la regia di Domenico Parisse, un suggestivo racconto del nostro territorio, che mette in risalto la simbiosi tra natura e archeologia, e al tempo stesso fa capire l’importanza di dover proteggere e preservare i luoghi meravigliosi lambiti dal Cremera, fiume che costituisce uno degli affluenti di destra del Tevere e che nel suo corso attraversa la zona protetta del parco Regionale di Veio, detta valle del Sorbo. Il docufilm, che vede protagonisti, oltre alla natura e all’archeologia, gli Esploratori Veientani che tanto hanno fatto e fanno per la riscoperta e valorizzazione di questi luoghi, ha ricevuto una menzione speciale durante l’VIII edizione dell’Aqua Film Festival, rassegna che si è svolta dal 6 al 9 giugno scorsi, presso la Casa del Cinema di Villa Borghese a Roma. L’appuntamento di Castelnuovo di Porto, con il patrocinio dell’Ente Parco di Veio, prevede gli interventi del regista Domenico Parisse, del sindaco Riccardo Travaglini, del commissario straordinario del Parco di Veio Giorgio Polesi, di Luigi Perini in rappresentanza degli Esploratori Veientani e del geologo Gianluca Sottili.

Modererà l’incontro Fulvia Polinari, presidente del Consiglio comunale di Castelnuovo di Porto.

Si parlerà (attraverso splendide immagini) delle nostre antiche terre e, soprattutto, delle nostre antiche origini.

A concludere la festa patronale di Sant’Antonino domenica 8 settembre alle ore 21,30 è il grande concerto a ingresso libero di Enrico Ruggeri che si terrà a Piazza Vittorio Veneto. Sono previsti dei posti riservati alle persone con disabilità. Per info e prenotazioni fino ad esaumento posti è possibile chiamare il numero 366 3402677.

Durante la tre giorni di eventi per i festeggiamenti di Sant’Antonino il centro storico di Castelnuovo di Porto offrirà ai visitatori punti ristoro per tutti i gusti aperti dalle ore 18 alle 24. La carovana colorata delle cucine dello STREET FOOD si troverà presso Piazza Cavour. Nel borgo, invece, tutte le cantine storiche apriranno le porte per degustazioni enogastronomiche tipiche e di qualità. Al cibo si uniranno le degustazioni del Tour DiVino, per un’esperienza di assaggi indimenticabile.

Tre giorni di divertimento per tutti, grandi e piccini, attendono i visitatori nella meravigliosa cornice di Castelnuovo di Porto, dove non mancheranno allegri corner di Music Point. Sabato 7 e domenica 8 settembre dalle 18 alle 23 presso l’Associazione “Il Mondo di Matteo” si terranno Laboratori artistici per bambini con accesso libero e attività gratuita a cura del Comune di Castelnuovo di Porto e della Proloco. Sempre sabato 7 e domenica 8 settembre dalle 17 alle 19 in via Umberto I, 105, si terrà il Laboratorio di manualità creativa, gratuito, adatto a tutte le età a cura dell’Associazione Tessuti Sociali .

Per i festeggiamenti di Sant’Antonino il centro storico di Castelnuovo di Porto è stato addobbato con le mattonelle di 𝑂𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑠 realizzati grazie al progetto “Un filo che unisce”, promosso dall’Associazione Tessuti Sociali, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco Castelnuovo di Porto e Il Mondo di Matteo. Un “𝑂𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑠” (Occhio di Dio in spagnolo) è un Mandala di fili di lana intrecciati. Secondo le antiche tradizioni delle tribù dei Nativi Americani Pueblo e Indiani Messicani, un 𝑂𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑠 è un autentico talismano pieno di colori, utilizzato per canalizzare amore, buona fortuna, salute e benedizioni. Appesi qua e là lungo le vie del Borgo i visitatori potranno non solo ammirare il loro affascinante richiamo colorato, ma cimentarsi anche con la possibilità di realizzarne qualcuno direttamente in laboratorio.