“E’ un sospiro di sollievo per tutti: per me, per la mamma, per i figli e per l’intera famiglia”.

Così Saverio Circelli, padre di Daniela Circelli, commenta al telefono col quotidiano on line Tiburno.Tv l’arresto di Mohamed G., il 26enne egiziano arrestato all’alba di oggi dai carabinieri per l’omicidio stradale della 39enne di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Ora ci spettiamo che sia fatta giustizia – sottolinea papà Saverio – che il responsabile sia condannato senza sconti o riduzioni di pena. Io e mia moglie saremo presenti a tutte le udienze del processo, ci affidiamo alla Legge”.