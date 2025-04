Serie D. Guidonia: domani può essere il giorno della storia

Manca pochissimo al grande giorno. Oggi Mister Ciro Ginestra ha guidato l’ultimo allenamento prepartita, riunendo il Guidonia Montecelio 1937 FC per mettere a punto ogni dettaglio in vista della sfida di domani alle ore 15:00 allo Stadio Comunale di Guidonia contro il Real Monterotondo, valida per il Campionato di Serie D, Girone G.

La rosa è quasi al completo e il tecnico ha chiesto ai suoi uomini la massima concentrazione e determinazione. Domani servirà una partita attenta e coraggiosa: il Guidonia giocherà sicuramente all’attacco, ma senza concedere spazi agli avversari, ben sapendo che ogni minimo errore potrebbe costare caro.

Nel frattempo sugli spalti si respira un’atmosfera elettrizzante. Il gruppo ultras “Avanguardia” sta preparando da oggi una coreografia spettacolare per sostenere i ragazzi in quella che potrebbe diventare una giornata storica per la città. I biglietti disponibili online sono stati esauriti in poche ore; la biglietteria fisica aprirà domani alle ore 13:00 per gli ultimi fortunati.

Domani lo stadio Comunale sarà una vera e propria bolgia: una città intera pronta a colorarsi di rossoblù per spingere i propri beniamini verso un sogno chiamato Lega Pro.

Ora manca solo l’ultimo passo

(Daniele Di Cerbo)