CASTEL MADAMA – Ex Palazzetto dello Sport, via alla realizzazione di due campetti sportivi

Lunedì 23 settembre 2024 sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area ex palazzetto dello sport. Nello specifico il progetto, che prevede la realizzazione di un campetto di calcetto e un altro polivalente, verrà realizzato grazie a un contributo straordinario di 350.000,00 euro concesso dalla Giunta Regionale del Lazio su richiesta inoltrata dalla giunta Nonni.

I lavori per la riqualificazione degli impianti sportivi outdoor sono realizzati dall’impresa “Edil restauri e costruzioni srl”, mentre la progettazione e direzione lavori è stata affidata all’Ingegner Pierluigi Capobianchi, affiancato per il coordinamento della sicurezza dall’Ingegner Vincenzo Salvatori.

“Tra gli obiettivi del nostro programma – ha detto il sindaco Michele Nonni – riveste particolare rilievo la volontà di offrire ai più giovani nuovi spazi di aggregazione, finalizzati alla pratica sportiva ed alla socializzazione.

Quest’opera, oltre ad arricchire il patrimonio comunale di uno spazio voluto e pensato per i nostri giovani, consente al contempo di riqualificare un’area che per oltre un decennio ha avuto la sola funzione di ricordare, attraverso l’inutilizzo ed il conseguente degrado, di come sia importante invece programmare ed utilizzare al meglio i soldi pubblici.

La filosofia progettuale dell’impianto è quella di realizzare due campetti sportivi aperti, a totale libero uso dei nostri ragazzi, che avranno la possibilità di poterci giocare ma anche la responsabilità di conservarli e preservarli da possibili atti vandalici e comportamenti antisociali.

Ringrazio ancora per il contributo concesso, a totale copertura dell’opera, l’allora Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti ed il Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi, per la sensibilità dimostrata alle istanze del nostro territorio”.

“Finalmente – prosegue l’Assessore allo Sport Stefano Scardala – si dà inizio alla realizzazione di un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Nonni. Con la realizzazione di questa area sportiva i cittadini si riapproprieranno di uno spazio che da troppo tempo versava in una condizione poco dignitosa.

Siamo certi che una volta conclusi i lavori, il complesso sarà un fiore all’occhiello del sistema sportivo cittadino, importantissimo per la valorizzazione dell’intero quartiere, anche per offrire ai giovani nuovi servizi e occasioni di crescita e inserimento sociale”.