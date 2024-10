Da +Vista mese della prevenzione visiva

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione visiva, un’occasione preziosa per prendersi cura del benessere degli occhi. In questo contesto, +VISTA, da oltre 60 anni punto di riferimento per la salute visiva, rinnova il proprio impegno offrendo controlli visivi gratuiti in tutti i suoi 11 centri ottici. Da sempre, il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti una visione sana e chiara, consapevoli dell’importanza della prevenzione e della cura quotidiana della vista. Controlli visivi gratuiti e una promozione speciale La campagna di prevenzione 2024 di +VISTA offre l’opportunità di effettuare controlli visivi gratuiti, fondamentali per monitorare lo stato di salute degli occhi e individuare tempestivamente eventuali problematiche visive. È un gesto semplice, ma di enorme importanza per preservare una vista sana e migliorare la qualità della vita. Inoltre, per tutto il mese di ottobre, +VISTA propone una promozione imperdibile: acquistando un nuovo paio di occhiali, ti regaliamo una lente! L’importanza della prevenzione visiva La prevenzione è il primo passo per mantenere una buona salute visiva. Controlli periodici consentono di individuare disturbi comuni come la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo o la presbiopia, che possono compromettere in modo significativo la qualità della vista e della vita. Investire tempo nella prevenzione significa preservare una risorsa fondamentale come la vista, evitando complicazioni future e intervenendo tempestivamente in caso di necessità. +VISTA è particolarmente sensibile a questo tema. Da sempre ci impegniamo a offrire soluzioni visive personalizzate, utilizzando tecnologie all’avanguardia e garantendo la massima qualità sia nelle lenti che nelle montature. Stile e benessere nei centri ottici +VISTA La cura della vista non si ferma solo alla salute: anche l’estetica vuole la sua parte! Nei nostri centri ottici troverai una vasta gamma di occhiali e montature, dai design più classici a quelli più moderni e alla moda. Scegliere un occhiale non significa solo migliorare la propria visione, ma anche esprimere la propria personalità. Grazie alla varietà di stili e marchi presenti nei nostri punti vendita, siamo in grado di soddisfare ogni esigenza, garantendo sempre un equilibrio perfetto tra funzionalità ed estetica. Visita i nostri centri ottici Ti invitiamo a visitare uno degli 11 centri ottici +VISTA per approfittare dei controlli visivi gratuiti e scoprire le nostre promozioni. Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento, puoi chiamare il nostro numero verde gratuito: 800505999. Il nostro team di esperti sarà felice di assisterti e guidarti nella scelta della soluzione visiva più adatta a te. Prevenzione, cura e stile: con +VISTA, la tua visione è sempre al primo posto!

Condividi l'articolo: