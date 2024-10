GUIDONIA – Tmb senza permesso, i grillini: “Il sindaco blocchi i camion dell’Ama”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tmb, annullata la sanatoria: chiude l’impianto rifiuti?, dal Movimento 5 Stelle di Guidonia Montecelio riceviamo e pubblichiamo:

DECADE L’AUTORIZZAZIONE AL TMB, LOMBARDO BLOCCHI I CAMION DI IMMONDIZIA DI GUALTIERI.

Tiburno “E’ notizia di ieri diffusa dal giornale online.tv che il Consiglio di Stato ha minato nelle sue fondamenta l’Autorizzazione Integrata Ambientale grazie alla quale il sindaco di Roma Roberto Guartieri, con la blanda e poco convincente opposizione di Mauro Lombardo, conferisce ormai da anni centinaia di camion al giorno di immondizia romana nell’impianto TMB dell’Inviolata.

Il ricorso promosso dalle Associazioni e non appoggiato dal Comune che ormai da oltre due anni non difende più il proprio territorio, ha messo in evidenza come in materia ambientale non esistono sanatorie e l’interesse primario deve sempre essere la tutela dell’ambiente e della salute umana.

Ci aspettiamo ora che il Sindaco Lombardo inizi a prendere finalmente una posizione forte e decisa contro il TMB e schieri la Polizia Municipale a bloccare immediatamente l’arrivo abusivo dell’immondizia romana”.