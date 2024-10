GUIDONIA – “Fermate lo sgombero dei rom”, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Da giorni nel mirino del “Centro europeo per i diritti dei rom” e dell’ Associazione “21 Luglio” ci sono le strategie dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo , “reo” – a loro dire – di voler mettere in mezzo alla strada 170 persone , originarie di Yugoslavia, Croazia, Serbia, Bosnia, Macedonia e Kosovo, tra cui 125 minori e 30 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni .

Si tratta di una modalità che non rispetta le garanzie procedurali e lede la dignità delle persone e dell’infanzia. Nulla infatti è stato notificato alle famiglie, non c’è stato un congruo preavviso e soprattutto non è stata offerta, come prevede il diritto internazionale, una soluzione alternativa adeguata” .

Misura che consideriamo insufficiente considerando il costo totale dell’operazione di 28mila euro, cifra che si sarebbe potuta spendere meglio per soluzioni abitative sostenibili piuttosto che per uno sgombero forzato.

Già ieri, giovedì 17 ottobre, dopo lo sgombero di 9 famiglie rom dalle case occupate nel complesso immobiliare confiscato alla criminalità organizzata in via Giotto nel quartiere residenziale di Pichini, la strategia del sindaco Lombardo era stata contestata pubblicamente sia dall’, organizzazione non profit che dal 2010 supporta gruppi e individui in condizione di segregazione estrema e di discriminazione tutelandone i diritti e promuovendo il benessere delle bambine e dei bambini, sia dalla “European Roma Rights Centre” , ossia il, organizzazione non governativa guidata dai rom, volta a combattere il razzismo antizigano e le violazioni dei diritti umani nei confronti dei rom.