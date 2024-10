CASTELNUOVO DI PORTO – “Il ciclo non è un lusso”, assorbenti gratis alle alunne delle scuole medie

Questa mattina, giovedì 24 ottobre, le consigliere donne e la segretaria comunale Samantha Preite del Comune di Castelnuovo di Porto hanno consegnato una scorta gratuita di assorbenti alle scuole medie del nostro paese.

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale, nell’ambito della campagna 𝐢𝐥 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐥𝐮𝐬𝐬𝐨, attraverso la Farmacia Comunale ha fornito il plesso De Gasperi dell’Istituto Comprensivo “Guido Pitocco”, una fornitura di assorbenti gratuita.



“Crediamo fermamente che il ciclo non sia un lusso, ma un bisogno fondamentale per ogni giovane ragazza – spiega l’assessora alle politiche sociali Noemi Sabbatini – Questa iniziativa mira a garantire che tutte le studentesse possano affrontare serenamente il loro ciclo mestruale, senza preoccupazioni economiche. Vogliamo promuovere l’uguaglianza e il benessere per tutte le ragazze della nostra comunità.



Un grande passo verso una maggiore consapevolezza e supporto!”.