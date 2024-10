GUIDONIA – Assalto in villa, banda di rom ruba l’urna cineraria

Pur di non andarsene a mani vuote, si sono accaniti sulle vittime portando via l’urna con le ceneri di un caro estinto.

Uno dei ladri in fuga con l’urna cineraria

Il macabro furto è avvenuto ieri sera, sabato 26 ottobre, in via La Maddalena, a Setteville Nord, quartiere residenziale di Guidonia Montecelio.

A denunciarlo alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è Stefano D. che ha inviato anche le fotografie dei tre balordi ripresi dalle telecamere di video-sorveglianza.

Il momento dell’assalto in villa a via La Maddalena, a Setteville Nord di Guidonia

Secondo il racconto del 50enne, i ladri – tre giovani apparentemente di etnia rom – sono entrati in azione verso le 21,30.

Scavalcato il muro di recinzione, i balordi hanno forzato una porta penetrando nell’appartamento per fare man bassa, ma non avrebbero trovato né contanti né oggetti preziosi.

“Sono entrati in una casa incuranti dell’allarme che suonava – racconta il 50enne – oltre i danni, non avendo trovato nulla, hanno pensato bene di portare via un’urna funeraria con le ceneri di una persona defunta a forma di cuore”.

“Non auguro nulla a queste persone – si sfoga Stefano D. – perché già fanno una vitaccia nel dover rubare per vivere, di notte come i sorci, finché qualcuno non gli darà il conto: ma almeno la dignità di un uomo ce l’avete? Portare via le ceneri di un defunto, la dignità ce l’avete si ma quella di un verme, anzi il verme è meglio di voi”.

Secondo il racconto dell’uomo, le immagini e i video estrapolati dal sistema di videosorveglianza saranno consegnati alle forze dell’ordine allegate alla denuncia.